È passato soltanto un mese dal suo ultimo arresto per spaccio di droga, ora il giovane di 27 anni di Olbia è stato fermato dalla Guardia di Finanza per contrabbando di sigarette, le cosiddette “esigar”.

Lo scorso settembre infatti il giovane era stato trovato in possesso di 1,5 chili di marijuana, coltivata in una serra in un capannone, e di oltre 10mila euro in contanti. Per questo era stato posto agli arresti domiciliari.

Ora però il 27enne dovrà rispondere di un’altra attività illegale: la vendita di sigarette elettroniche in un minimarket, senza autorizzazione, in violazione alla legge sul monopolio dei tabacchi.

Sono oltre 2.200 le sigarette sequestrate prive del marchio CE. Ma sotto sequestro è finita anche l’auto che utilizzava per trasportarle, all’interno della quale è stata trovata anche una pistola ad aria compressa priva del tappo rosso.

Inoltre il giovane è stato trovato in possesso di beni di lusso, tra cui una moto di grossa cilindrata e un Rolex, del tutto incompatibili con la sua situazione reddituale dichiarata.

In corso le indagini degli inquirenti.

