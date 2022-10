Ancora una volta la Torres viene beffata nei minuti finali. Il Pontedera di Max Canzi (ex allenatore di Olbia e Cagliari) si è imposto per 1-0 con un gol di Nicastro al 92’.

I rossoblù pagano una gara in gran parte rinunciataria, basata sul contenimento delle trame offensive dei padroni di casa. L’unico vero tiro nel primo tempo con Liviero, poi nessun pericolo.

A quel punto il Pontedera ci ha creduto di più ed ha insistito per tutto il secondo tempo, arrivando fino al gol decisivo.

“Siamo stati ingenui” ha commentato il mister della Torres, Alfonso Greco, “L’esperienza di domenica scorsa non ci è servita. Peccato perché era una partita destinata in pareggio. Avremmo dovuto giocare in un altro modo, su ampiezza e profondità”.

