Un uomo di 35 anni è stato aggredito in strada ad Alghero da due giovani, riportando serie ferite al volto e ad una gamba. Non è in pericolo di vita, ma sulla vicenda – non del tutto chiara – vogliono capirci meglio le forze dell’ordine.

Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, due ragazzi in scooter hanno avvicinato il 35enne e lo hanno aggredito. Inizialmente si è parlato di alcuni spari, ma gli operatori del 118 – arrivati in soccorso poco dopo – hanno svelato che il ferito sarebbe stato colpito anche da una martellata.

I due in scooter sono poi fuggiti, mentre il 35enne si è accasciato sulla strada, soccorso inizialmente da un amico con cui stava passeggiando.

Forse un regolamento di conti alla base dell’aggressione: i militari della compagnia di Alghero stanno indagando per capire meglio dinamica e motivi.

