Non è stata una festa di Halloween felice per i cittadini di Bosa che si sono ritrovati in piazza. Nella serata del 31 ottobre, infatti, un gruppo di ragazzi si è divertito a far scoppiare petardi, alcuni dei quali inseriti in bottiglie di vetro.

Le bottiglie sono scoppiate, andando a sfiorare mamme e bambini presenti per godersi la festa: al sentire degli scoppi e nel vedere il vetro volare, i presenti sono scappati via terrorizzati. Tante le segnalazioni e le proteste, anche per l’assenza di forze dell’ordine a presidiare la piazza.

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Bosa, Pier Franco Casula: “Non è possibile che un momento di festa diventi l’occasione per comportarsi come in una giungla” – ha commentato sui social – “non ci sono scuse o attenuanti. Sicuramente nei prossimi giorni saranno presi provvedimenti ancora più restrittivi di quelli già in essere. Spero anche che molti dei responsabili siano individuati dalle telecamere. I danni causati al patrimonio pubblico dovranno essere ripagati”.