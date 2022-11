Un ex carabiniere, originario di Abbasanta, è stato vittima questa notte di un attentato incendiario di origini sicuramente dolose.

Nella notte il suv del militare 53enne, oggi in pensione, ha preso fuoco. Il tempestivo intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco di Abbasanta, giunta sul luogo poco dopo le tre del mattino, ha limitato i danni al veicolo parcheggiato in via dei Martiri della Libertà. Dopo i controlli sull’auto e nelle vicinanze del luogo in cui questa era stata parcheggiata la sera prima, i vigili hanno trovato tracce di un innesco che prova senza ombra di dubbio l’origine dolosa dell’incendio.

