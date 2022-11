Nuova iniziativa del Comune di Quartu con l’obiettivo di migliorare l’accesso ai servizi per cittadini stranieri e la qualità dei servizi pubblici, potenziando le opportunità di dialogo e di confronto già presenti sul territorio con l’apertura di uno sportello dedicato.

Il nuovo ufficio si occuperà di consulenza per l’utenza proveniente dall’estero, sia dall’Unione Europea che extracomunitaria.

Il servizio di sportello proposto dall’amministrazione comunale, e realizzato grazie al lavoro dell’assessorato ai Servizi Sociali, si rivolge alla popolazione immigrata per fornire assistenza e orientamento su servizi, opportunità e tematiche di interesse per i beneficiari. Una tipologia di sportello che non solo accoglie le richieste dell’utenza, ma che, attraverso una comunicazione corretta e semplificata, incoraggia e accompagna l’utenza verso l’autonomia, fattore centrale nel processo di integrazione.

Nel dettaglio, il nuovo sportello garantirà informazioni sui temi normativi, sui diritti, sui servizi riguardanti gli extracomunitari e gli stranieri in generale. È inoltre previsto l’orientamento ai servizi del territorio, l’affiancamento e l’indirizzo per il disbrigo delle pratiche, quali l’ottenimento di documenti, la compilazione della modulistica, per ottenere documenti.

Su appuntamento sarà fornita anche assistenza alla compilazione di domande tramite applicativi telematici. E sarà dato supporto alle iniziative ricreative, sportive e culturali, come per esempio l’organizzazione di corsi di alfabetizzazione della lingua italiana, sempre con l’obiettivo di favorire l’integrazione.

