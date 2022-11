Alcuni pavoni sono stati trovati morti a Monte Urpinu. Non si conoscono le cause della morte degli animali, tra i più caratteristici abitanti del polmone verde cagliaritano. Il veterinario del Comune ha avvisato il settore competente dell’Asl e l’istituto zoo-profilattico e consegnato le carcasse degli animali per l’autopsia.

“Non appena saranno disponibili i referti e saranno stabilite le cause delle morti verranno adottate le appropriate misure sanitarie e di profilassi a tutela della fauna avicola del Parco”, si legge in una nota del Comune“.

