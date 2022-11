Due mezzi coinvolti e un ferito. E’ il bilancio del un tamponamento avvenuto intorno alle 16,30 in viale Marconi all’altezza della caserma dei vigili del fuoco, in direzione Quartu. Una squadra dei vigili è intervenuta per soccorrere una delle persone coinvolte alla quale era rimasto incastrato un piede nelle lamiere. Le condizioni del ferito non sono gravi.

L’incidente ha rallentato la viabilità del collegamento ma il traffico è stato deviato verso il distributore di benzina. Sul posto anche due ambulanze del 118.

