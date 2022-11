Fabio Liverani mastica amaro. Non riesce a mandare giù un altro pareggio, arrivato peraltro con una amnesia difensiva nel finale. Quelli col Sud Tirol sono due punti gettati al vento dal Cagliari che fanno molto male in ottica classifica.

Ma il tecnico rossoblù non butta via niente. Soprattutto dopo il buon secondo tempo disputato. “I ragazzi hanno fatto un’ottimo secondo tempo, hanno creato, l’avevano ribaltata dopo un primo tempo meno positivo. Abbiamo spinto e creato tante occasioni giocando bene a calcio senza concedere nulla, purtroppo un’azione rocambolesca ci ha puniti”.

La beffa finale, appunto. “Dispiace perché era arrivata la fine senza aver sofferto nulla, prendere gol così è una mazzata. Ci manca quel pizzico di positività per far sì che gli episodi possano girare a favore, in queste cose bisogna migliorare“.

