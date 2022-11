Dopo la sconfitta con il Pontedera, la Torres si risolleva e torna a correre vincendo per 2-1 contro il Montevarchi. La squadra sassarese ora è vicina alla zona playoff e può sognare, ma dagli spalti sono arrivati fischi e contestazione inspiegabile.

La Torres ha gestito al meglio la contesa, andando in vantaggio nel primo tempo con Scappini su calcio di rigore. Il pari degli ospiti ha fatto vivere momenti di grande difficoltà ai sassaresi. Passata la marea però, un gran gol di Masala al 78’ ha regalato il 2-1 decisivo.

La felicità della vittoria però è stata accolta con alcuni fischi della curva. “Io sinceramente mi chiedo perché, mi dispiace per i ragazzi perché loro danno tutto in campo” ha commentato il tecnico Alfonso Greco in conferenza stampa post gara.

“Dopo una vittoria, questi fischi arrivano quando c’è bisogno di dare spinta alla squadra. Ai cori e ai fischi contro di me ormai ci sono abituato. Non mi spiego il perché di questa contestazione” ha concluso il tecnico.

