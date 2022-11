Brutto incidente stradale accaduto questa mattina lungo la Uri-Ittiri. Due auto si sono scontrate frontalmente, causando il ferimento di tre persone.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, che hanno trasportato i feriti all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Le condizioni dei due conducenti e di un passeggero fortunatamente non sono gravi, ma in queste ore sono stati sottoposti a nuovi accertamenti per valutarne le condizioni.

