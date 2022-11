Seconda vittoria consecutiva per il Cagliari Primavera che supera per 2-1 l’Udinese in trasferta. I gol di Cavuoti e Carboni (su rigore) hanno ribaltato l’iniziale svantaggio rossoblù.

Una conferma importante per i ragazzi allenati da Michele Filippi, che volano a quota 16 punti in classifica e si piazzano al nono posto. La zona playoff ora dista solo quattro punti.

