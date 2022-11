Son partiti da Lampedusa, dove son sbarcati nella giornata di ieri, per arrivare in Sardegna. Sono 102 i migranti che verranno accolti nel centro di prima accoglienza di Monastir.

A Catania invece ne andranno 90, mentre si attende di far sbarcare i restanti 400 che sono rimasti a bordo della Humanity, il cargo guidato dalla ong di Medici senza frontiere, prima per via delle decisioni del governo italiano, poi a causa delle condizioni climatiche avverse di oggi.

In programma il ricollocamento negli Stati europei che si son detti disposti ad accogliere oltre mille persone – l’ultimo bilancio ne contava 1.262 nell’hotspot di Lampedusa – in arrivo dalle coste nordafricane.

