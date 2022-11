L’ex senatore Simone Pillon ha chiesto un risarcimento danni a una giovane sarda, residente nel Cagliaritano, per presunte frasi diffamatorie pubblicate sui social.

Ma la ragazza non è l’unica ad aver ricevuto la missiva da parte di uno studio legale incaricato dall’esponente leghista che, in seguito alla sua uscita di scena dalla politica ha chiesto agli avvocati di invitare chiunque lo avesse offeso su Facebook a prendere contatto con loro.

“Scriviamo in nome e per conto del Senatore avv. Simone Pillon al fine di richiedere il risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non dallo stesso subiti in conseguenza delle frasi offensive nonché diffamatorie da Lei pubblicate sulla piattaforma Facebook nei confronti del nostro assistito”, recita il testo delle raccomandata.

“Mi ha chiesto un risarcimento di 6mila euro per aver scritto un commento sotto un suo post”, dice la giovane sarda. Ma le richieste dell’ex senatore arrivano fino a 20mila euro per chiunque abbia “offeso la sua reputazione sui social”.

