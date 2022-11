Nulla da fare per il CUS Cagliari, che a Roma, sul parquet della Stella Azzurra, rimedia una nuova battuta d’arresto per 67-48. La squadra di coach Xaxa è riuscita a esprimersi solo a sprazzi, e nel finale ha subito l’esuberanza dell’ex Prosperi, che con 18 punti ha trascinato le sue verso il successo.

Per le ragazze cagliaritane è la sesta sconfitta in sei gare nel girone sud del campionato di Serie A2 femminile di basket. Laconico il commento di coach Federico Xaxa: “Nella gara di oggi nessuna giocatrice si è impegnata sulle cose per le quali lavoriamo. In settimana approfondiremo le motivazioni”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it