Un ottimo primo tempo, concluso avanti di 3 lunghezze. Poi il crollo: la Techfind San Salvatore Selargius è stata sconfitta per 68-53 sul parquet dell’Alma Patti nel sesto turno del campionato di Serie A2 Femminile di basket.



Alle giallonere non è bastata la miglior prova, fin qui, di Sofia Aispurua, mattatrice con 29 personali e 8 rimbalzi. Coach Righi non è preoccupato per la sconfitta: “Mi tengo stretti i tanti segnali positivi. Le ragazze ci hanno provato fino alla fine contro una squadra ottima. Nel secondo tempo ci è mancato qualche canestro, complice la loro pressione difensiva, ma posso dire di essere complessivamente soddisfatto di queste due trasferte“.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it