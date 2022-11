La Raimond Handball Sassari esce sconfitta dal parquet contro il Pressano. I padroni di casa vincono per 23-22 imponendo il secondo stop in campionato ai rossoblù. Gli uomini allenati da coach Luigi Passino rimangono a quota tredici punti nella classifica del massimo campionato di pallamano, ma vengono scavalcati da Merano e vedono allontanarsi la vetta occupata da Brixen.

Nei primi sette minuti di partita le due squadre si scambiano un break di 2-0. Pressano prende in mano le redini della gara, guadagna tre lunghezze di vantaggio (6-3 al 10’) e Passino ferma la partita. Nella seconda metà della prima frazione, Sassari accorcia e si riporta a strettissimo contatto (9-8 al 19’), per poi impattare con De Oliveira, costringendo i padroni di casa al timeout. I ragazzi di Fusina si riprendono l’inerzia del match e rientrano negli spogliatoi con due gol di vantaggio (14-12).

La Raimond rientra in campo con un altro piglio e, tra il 33’ e il 39’, piazzano il 5-0 che vale il 18-15. La gara sembra aver preso la direzione gradita ai rossoblu ma, improvvisamente, arriva il black-out. I rossoblu non segnano per tredici minuti e incassano il contro parziale di Pressano, che aggancia e mette la testa avanti (20-18 al 52’). Nonostante la spallata dei locali, De Oliveira pareggia a quota 21 al 55’. Nel finale, due gol di Andreasson, uno di Nardin e due errori al tiro che sarebbero valsi il pari, fissano il risultato finale sul 23-22.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it