“Considerando le priorità indicate nel ‘Piano regionale di bonifica dei siti inquinati’, abbiamo individuato i siti che necessitano di un finanziamento per un avanzamento o per la conclusione degli interventi di bonifica già avviati“. Lo ha detto l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Gianni Lampis, dopo l’approvazione della delibera che dà il via ad un programma di utilizzo di 2 milioni di euro per interventi nei siti contaminati.

Nel ‘Piano regionale’ sono censite 404 discariche monocomunali (59 ad alta priorità e 134 media): 15 nel territorio della Città metropolitana di Cagliari; 91 della provincia di Sassari; 105 della provincia del Sud Sardegna; 106 della provincia di Nuoro; 87 della provincia di Oristano.

Tra la aree coinvolte nel finanziamento ci sono il parco naturale regionale di Molentargius e diverse discariche presenti in tutta la Sardegna.

