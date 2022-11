Nereo Bonato è il nuovo Direttore Sportivo del Cagliari Calcio. La comunicazione dell’affidamento dell’incarico al dirigente è stata data dalla stessa società rossoblù.

Nato a Verona il 26 febbraio 1965, laureato in Economia e Commercio, Bonato ha iniziato la sua carriera dirigenziale nel 1999 come Direttore Sportivo del Brescello, in Serie C1. In quell’occasione gli emiliani sfiorarono una storica promozione in Serie B. Dopo San Marino e Monza, nel 2004 Bonato approda al Sassuolo e anche in questo caso la sua presenza coincide con ottimi risultati che portano all’ascesa dei neroverdi nel grande calcio. Nel 2016-2017 è stato all’Udinese, dal febbraio 2019 a giugno 2021 alla Cremonese.

Ora la nuova avventura al Cagliari che lo ha salutato così su twitter.

