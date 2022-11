Boom di acquisti online. Dopo la settimana di sconti del Black Friday arriva il lunedì più atteso dell’anno: il Cyber Monday, in cui il 48% degli italiani comprerà in rete prodotti tecnologici, abbigliamento e beni alimentari. Un giro d’affari di oltre 5 miliardi di euro, secondo quanto riportato da Coldiretti.

Il termine è stato coniato per la prima volta negli Stati Uniti da Ellen Davis della National Retail Federation e Scott Silverman e ha fatto il suo debutto il 28 novembre 2005, in un comunicato stampa di Shop.org intitolato, appunto, “Cyber Monday”. È il lunedì dopo il Ringraziamento e la maggior parte delle volte cade a novembre.

Ben presto l’iniziativa si è diffusa in tutto il mondo, Italia compresa. Secondo le stime di Coldiretti, infatti, durante questa giornata quasi un consumatore su due farà acquisti online anche per anticipare i regali di Natale. La fetta più consistente è quella che va dai 45 ai 54 anni, contro il 58% dei ragazzi tra i 18 e i 34 anni e il 59% di quelli tra 35 e 44 anni. Poca spesa su internet invece per gli anziani, con appena il 17% di quelli sopra i 64 anni.

Per quanto riguarda la spesa, il 51% degli acquisti viene fatto con un budget sotto i 100 euro, il 27% arriva fino a 200 euro, un ulteriore 7% si spinge a 300 euro. E poi c’è un 5% di clienti dell’e-commerce che arriva a spendere online fino a 1000 euro.

I prodotti più gettonati sono quelli tecnologici, abbigliamento, prodotti di bellezza ed enogastronomia.

Bisogna però fare attenzione alle truffe. Coldiretti ha diramato un vademecum che consiglia di verificare l’identità del venditore sul web, fare attenzione a “modifiche” del nome del prodotto che spesso rivelano che si tratta di imitazioni. È bene anche controllare, laddove possibile, sempre la correttezza dei loghi che contraddistinguono i prodotti Igp e biologici e l’etichetta, ma anche diffidare dei prezzi troppo bassi.



