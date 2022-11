L’episodio è accaduto ieri a Villanovafranca, dove un 44ennedel luogo ha aggredito con calci e pugni un invalido civile, 47enne con precedenti denunce a carico, in cura al Serd di Serramanna. Entrambi erano già noti alle forze dell’ordine.

Il fatto è accaduto mentre il 44enne accompagnava la figlia minore a casa. Non sono ancora noti i motivi dell’aggressione.

Il 47enne è stato trasportato in codice rosso al Brotzu di Cagliari, dove gli è stato riscontrato un trauma policonsuntivo con prognosi di 30 giorni. Non sarebbe in pericolo di vita.

L’aggressore è stato denunciato per lesioni personali aggravate.

