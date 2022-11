È un fiume in piena Alessandra Todde, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, dopo la decisione del governo Meloni di smantellare e quindi abolire il Reddito di Cittadinanza. In particolare dopo aver letto il rapporto sulle stime dei nuovi poveri per il 2023.

“Il prossimo anno, a causa dell’inflazione, ci saranno ulteriori 700 mila poveri. La decisione del governo di smantellare il Rdc è vergognosa” tuona l’ex viceministra. “Getterà nella disperazione centinaia di famiglie. Togliere loro l’unica possibilità di sostentamento è pura propaganda ai danni delle fasce più deboli”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it