Continua ad andare a folate la Dinamo Sassari ma la cosa migliore in questo momento è mettere assieme un po’ di vittorie. E così il Paok Salonicco cade al PalaSerradimigni per 82-78 in una sfida serratissima di Champions League.

Grazie ad un primo tempo divertente ed esaltante, la formazione di Bucchi è volata anche sul +14. Decisivo l’impatto sia offensivo che difensivo del neo arrivato Stephens (15 punti, 10 rimbalzi e 2 stoppate a referto a fine gara).

A poco a poco i greci hanno rosicchiato lo svantaggio e si è arrivati ad una volata che ha favorito i biancoblù. Importante non aver fallito i tiri liberi, mentre il Paok ha gettato al vento alcune opportunità dalla distanza.

