Hanno preso alcune bottiglie di vino pregiato per un valore di 250 euro dal Superpan di Carbonia, occultandole all’interno di uno zaino. Ma il personale di vigilanza del supermercato ha notato le strane manovre della coppia e li ha bloccati. Si tratta di due persone note alle forze dell’ordine, un uomo di 41 anni e la compagna convivente di 42, entrambi con precedenti specifici per furto aggravato.

Così ieri verso le 20 i Carabinieri l’aliquota radiomobile della locale Compagnia, a seguito di segnalazione su utenza 112 alla centrale operativa, sono intervenuti per arrestare la coppia. Le bottiglie sono tornate sugli scaffali mentre gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo, fissato per la mattinata di oggi presso il palazzo di giustizia di Cagliari.

