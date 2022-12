Attimi di paura durante la protesta dei pescatori che nella giornata di ieri hanno protestato sotto il Consiglio regionale per dire no al blocco della pesca dei ricci di mare per tre anni.

Uno dei manifestanti si è arrampicato al cornicione dell’edificio. Son stati gli stessi compagni che dopo averlo rassicurato lo hanno convinto a scendere.

La svolta è arrivata in serata, quando l’Assemblea regionale ha deciso di riaprire la raccolta dei ricci. Da domani quindi fino al 30 aprile riprende la pesca e la vendita, come previsto da un emendamento della legge Omnibus.

