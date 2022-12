Nel pomeriggio di ieri è stata operata la giovane 30enne rimasta ferita durante l’assalto al portavalori sulla 131, allo svincolo per Giave. La donna era stata colpita al braccio da una pallottola sparata dai banditi.

Dopo il grave episodio, la ragazza è stata trasportata al Santissima Annunziata di Sassari per una serie di accertamenti. Dopodiché è stata effettuata l’operazione per estrarle il proiettile. Il tutto è andato per il meglio e la donna è stata dimessa.

Restano stabili invece le condizioni dei due agenti, uno di 38 e l’altro di 51 anni, feriti alle gambe.

Intanto prosegue la caccia ai malviventi in tutta la Sardegna, che sono riusciti a dileguarsi dopo aver cosparso la strada di chiodi e bloccato la statale con un mezzo pesante, che è stato poi dato alle fiamme.

