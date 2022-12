L’Olbia incassa un altro punto nel campionato di serie C. I bianchi pareggiano 1-1 con la Recanatese in una gara in cui avrebbero meritato qualcosa di più e che ha dato segnali confortanti.

Dopo un primo tempo avaro di emozioni, il secondo tempo si è acceso all’improvviso. Prima il vantaggio dei padroni di casa al 50’: cross dalla sinistra, Sbaffo si infila tra le maglie bianche e insacca l’1-0. Dunque la reazione veemente dei galluresi: palo di Ragatzu al 78’; due minuti più tardi Brignani accoglie il servizio di Ragatzu e piazza l’1-1; passano altri due minuti e La Rosa si mangia letteralmente il gol della vittoria colpendo la traversa.

Per mister Occhiuzzi, “oggi avremmo meritato di vincere, questo lo dico con convinzione, non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi. Abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo preso tre legni, abbiamo proposto il nostro gioco. Oggi ho visto un Olbia diverso rispetto a quello di settimana scorsa. È un risultato che fa rabbia”.



Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it