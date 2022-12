Un allevatore si è introdotto nel pomeriggio nelle dune di Tuerredda con un trattore e un carrello per prelevare legna. Segnalato da diverse persone, è stato denunciato dal Corpo Forestale per reati ambientali e per furto.

Incurante dei divieti, l’individuo si era introdotto con un pesante trattore con rimorchio nella spiaggia di Tuerredda. Dopo aver solcato con il pesante mezzo il delicato sistema dunale, aveva sradicato grossi tronchi secchi di ginepro e acacia, caricandoli sul rimorchio per trasportarli presso la propria azienda.

Intervenuti i forestali delle Stazioni di Teulada e Pula, sono riusciti a individuare il responsabile, ancora intento a scaricare i tronchi.

Eseguiti i rilievi e raccolte le testimonianze, i forestali hanno provveduto a sequestrare il mezzo e i tronchi, nonché a denunciare l’uomo per i reati di furto aggravato e danneggiamento del delicato ambiente protetto.

