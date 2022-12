Una 90enne è stata derubata questa mattina della sua pensione e di quella del marito a Tiana. Un ladro si è intrufolato in casa e ha prelevato l’intero ammontare: 3 mila euro.

La donna aveva ritirato la pensione alle poste. L’ha posata in casa e poi è uscita per una commissione. Quando è tornata, si è accorta della spiacevole mancanza. Evidentemente il ladro l’ha seguita per tutto il tragitto e ha atteso che uscisse per agire.

La notizia del furto ha fatto subito il giro del paese. L’associazione Caccia, pesca e tradizioni Sardegna si è offerto di devolvere per lei e il marito una cifra di 1500 euro, frutto di una raccolta fondi.

Ma la 90enne ha gentilmente rifiutato e invitato l’associazione ad aiutare altre persone in difficoltà, rassicurando che sarebbero riusciti a superare questo momento.

