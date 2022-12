Fiamme nel porto turistico di Castelsardo dove sette imbarcazioni sono state colpite da un incendio divampato all’alba.

Erano circa le cinque di mattina quando alla centrale operativa dei vigili del fuoco di Sassari è scattato l’allarme. Sul posto sono sopraggiunte anche le squadre nautiche partite dal distaccamento di Porto Torres, supportate dal comando provinciale di Sassari.

Cinque delle barche bruciate sono andate a fondo, mentre altre due sono state spinte al largo dagli uomini del nucleo sommozzatori per evitare che le fiamme si estendessero ad altre imbarcazioni. Non ci sono fortunatamente feriti. Il rogo potrebbe essere doloso e per individuare gli eventuali responsabili si stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

