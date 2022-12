È stata sottoscritta oggi a Monza l’intesa tra le Regioni per la configurazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome come organo comune. Per la Regione Sardegna era presente l’assessore e vicepresidente Giuseppe Fasolino.

“Il rafforzamento del sistema delle autonomie favorirà la transizione dell’amministrazione pubblica a un più elevato stadio di efficacia ed efficienza”, ha spiegato il Presidente della Regione, Christian Solinas.

“Con l’intesa di oggi, si arriverà alla configurazione della Conferenza come organo comune delle Regioni”, ha aggiunto il vicepresidente Fasolino.

