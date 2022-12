La Torres va vicino al vantaggio, rischia di andare sotto, vive tante vite nella stessa partita. Alla fine è solo 0-0 con il Gubbio, al termine di una contesa molto combattuta da ambo le squadre.

Una partenza sprint per i rossoblù, vicini alla marcatura con Scappini e Masala. Poi la gara si è addormentata, prima di riaccendersi nella seconda parte del secondo tempo. Prima Luppi e Dametto per la Torres, e poi Mbagoku per il Gubbio sono andati vicinissimi a sbloccare la sfida. Nel recupero Dametto viene steso in area: per l’arbitro non è rigore, scatenando le proteste sassaresi.

