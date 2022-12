Un buonissimo punto quello strappato dall’Olbia in casa della Reggiana nel campionato di serie C. I bianchi hanno impattato per 0-0, frenando la corsa della capolista.

Una prestazione importante per gli uomini di mister Occhiuzzi, ordinati e compatti, in modo da subire meno possibile. Anzi, al 70’ hanno avuto una palla gol clamorosa, ma Contini ha peccato di poco cinismo e fallito l’occasione tirando a lato.

“Sono soddisfatto, mi inorgoglisce giocare a viso aperto con squadre come la Reggiana” ha commentato Occhiuzzi. “Non ci culliamo. Siamo in una situazione in cui siamo praticamente sott’acqua. Vogliamo uscirne al più presto”.

