La procura di Tempio Pausania ha disposto l’arresto di un ragazzo di 28 anni per stupro. Il fatto sarebbe avvenuto due settimane fa e avrebbe coinvolto una ragazzina di 15 anni.

I due protagonisti della storia erano presenti ad una festa in famiglia in un locale della Gallura. Il 28enne avrebbe convinto la ragazzina a seguirla in una zona isolata. Lì sarebbe scattata la violenza sessuale, con conseguenti minacce.

Shockata dall’accaduto, la 15enne ha raccontato tutto ai genitori che hanno sporto denuncia. I carabinieri, visionate anche le telecamere interne ed esterne del locale, hanno confermato la versione della ragazza ed hanno proceduto all’arresto.

Ora l’ex amico di famiglia si trova rinchiuso nel carcere di Bancali con l’ accusa di violenza sessuale aggravata.

