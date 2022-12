Dopo tre successi in fila si interrompe la striscia positiva della Techfind San Salvatore Selargius, superata per 62-57 sul campo dell’Azimuth Wealth Savona nel decimo turno del campionato di A2 Femminile.

Giunte in Liguria incerottate, le giallonere sono state protagoniste di un match quasi sempre equilibrato. Match che le padrone di casa hanno saputo far loro nel finale grazie alle prodezze della lunga polacca Pobozy. Nulla da fare, invece, per il quintetto di Righi, che a fronte del predominio a rimbalzo (48 a 31) ha accusato una giornata storta al tiro (appena 25% dal campo).

“È stata una partita molto equilibrata, abbiamo avuto delle difficoltà a giocare al nostro solito ritmo, e ci sono stati anche diversi momenti in cui non stati pronti dal punto di vista difensivo” ha commentato coach Simone Righi. “Nel terzo quarto non abbiamo mosso tempestivamente la palla quando Savona ha aumentato il livello di pressione. Ora non ci resta che ripartire sperando di recuperare al meglio le infortunate”.