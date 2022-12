Ancora una battuta d’arresto per il CUS Cagliari, superato a Sa Duchessa dall’Omepes Afora Givova Battipaglia nel decimo turno dell’A2 Femminile (68-44 il finale).

In una serata complessa anche per le percentuali al tiro, le universitarie sono riuscite a tener botta per i primi 20 minuti. Poi un break di 21-6 piazzato dalle ospiti nel terzo quarto ha, di fatto, deciso la partita. Vani i 15 di Stawinska e i 19 di Gagliano.

“È stata una partita difficile” ha commentato coach Federico Xaxa. “È evidente che la squadra non ha saputo mettere in campo l’energia necessaria per tirarsi fuori dalle sabbie mobili. Si tratta di una mancanza grave, perché l’aggressività è un fattore imprescindibile”.

