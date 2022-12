Il Cagliari torna alla vittoria dopo due mesi dall’ultima volta: la doppietta di Pavoletti vale il 3-2 ai danni del Perugia (nel mezzo anche la marcatura di Lapadula). Non è stata una grande gara per i rossoblù, che anzi hanno mostrato evidenti limiti mentali e tattici contro l’ultima in classifica.

Fatica ancora nel gioco, infatti, il Cagliari. Lo subisce, somma una serie di errori banali e tecnici per certi versi assurdi. Poi ci sono i singoli che fanno la differenza contro avversari scarsi: allora Nandez, Pavoletti, Lapadula bastano per portare a casa i tre punti che fanno respirare in classifica. Ed anzi riportano i rossoblù a ridosso della zona playoff.

Fabio Liverani salva la sua panchina e può guardare con più tranquillità agli ultimi due confronti del girone d’andata.

La Partita.

Partita bloccata dal troppo tatticismo nei primi minuti del primo tempo. Serve uno spunto, e lo trova Nandez al 20’ quando mette a sedere un avversario e serve un prezioso assist in area: Pavoletti spinge in pallone in rete di testa ed è 1-0. Il Cagliari però insiste, e su un rimpallo di Obert, Lapadula si trova in direzione porta e insacca alle spalle di Gori. Passa un minuto e il Perugia riduce il distacco: errore in ripiegamento di Capradossi, Strizzolo arriva prima di Radunovic e firma la sua marcatura.

Nella ripresa, i rossoblù capitolano ancora. Zappa atterra Strizzolo ed è rigore. Casasola dal dischetto spiazza Radunovic per il 2-2. Con l’ingresso di Luvumbo, il Cagliari provano a riaffacciarsi in avanti. All’80 ritorna avanti: cross dalla destra, Pavoletti sovrasta il diretto avversario e colpisce di testa, la palla colpisce il palo e viene spinta fuori dalla porta da Gori. Lapadula si avventa sulla palla vagante e mette la palla in rete – ma il gol viene assegnato a Pavoletti perché precedentemente già entrata. Lapadula nel finale si mangia il poker, sfera che colpisce l’esterno della rete.

