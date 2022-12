Il sindaco Paolo Truzzu martedì 13 dicembre alle ore 11 nella sala del Retablo del Palazzo Civico, consegnerà alla danzatrice Carola Puddu una targa speciale, dedicata all’artista, “giovane talento della danza e straordinaria interprete dei valori della nostra terra” in occasione della tournée in Sardegna.

Carola Puddu ha studiato danza fin da bambina a Cagliari sotto la guida dell’insegnante polacca Anna Kukurba per trasferirsi poi in Francia dove ha frequentato la prestigiosa École de danse du Ballet de l’Opéra de Paris, ottenendo i primi ruoli da solista per poi intraprendere la carriera da professionista, con tournées internazionali e infine in Canada, dove si è confrontata con nuovi stili come il contemporaneo e il Gaga Movement.

L’artista conosciuta e amata dal grande pubblico anche grazie alla ribalta televisiva della trasmissione “Amici di Maria De Filippi” sarà protagonista sul palco del Teatro Massimo di Cagliari martedì 13 e mercoledì 14 dicembre con quattro repliche quasi interamente sold out di “Giulietta e Romeo” del Balletto di Roma, con coreografie di Fabrizio Monteverde, accanto a Paolo Barbonaglia nel ruolo di Romeo, per un evento speciale fuori abbonamento che anticipa la Stagione di Danza 2022-2023 organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna. Con il pattrocinio e il sostegno del MiC / Ministero della Cultura, della Regione Sardegna e del Comune di Cagliari e con il contributo della Fondazione di Sardegna.

