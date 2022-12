Al termine della gara persa dal Cagliari contro il Palermo, anche il direttore sportivo Nereo Bonato ha preso la parola per spiegare il momento vissuto dai rossoblù.

“La società è amareggiata, ci aspettavamo qualcosa di diverso. Ora andremo in ritiro da mercoledì fino al 26, giorno della sfida al Cosenza. Dobbiamo lavorare tanto per diventare più squadra e compattarci” ha spiegato, di fatto salvando la panchina di Liverani per altri otto giorni.

Ma la situazione intorno al tecnico è tutta in divenire. “Stiamo facendo le nostre valutazioni su Liverani. Dovremo essere più lucidi possibile e capire cosa non sta girando. Abbiamo un po’ di tempo”.

