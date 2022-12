Un uomo è stato arrestato questa mattina a Sassari dopo aver provocato un incidente e successivamente dato una testata da un carabiniere.

Il responsabile, a bordo di uno scooter di grossa cilindrata, è andato addosso ad un’auto causando un incidente. Nell’impatto, la passeggera che era con lui è rimasta ferita. Invece di soccorrerla, è andato via ed ha nascosto lo scooter in una via secondaria.

Tornato sul luogo dell’incidente, è stato riconosciuto da alcuni testimoni ed ha rifiutato di dare le proprie generalità alle forze dell’ordine. Ha anche cercato di scappare, ma è stato fermato. In tutta risposta ha dato una testata ad un poliziotto.

Immobilizzato da altri agenti, è stato arrestato e portato in caserma.

