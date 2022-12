Daniel Baldwin ha scelto la Sardegna per il suo matrimonio, che si terrà il prossimo 31 dicembre, in piazza Municipio a Iglesias.

Lo annuncia sulla sua pagina Facebook il presidente del Consiglio comunale di Iglesias, Daniele Reginali:“Una bella soddisfazione ma soprattutto un’altra bella vetrina per Iglesias e il Sulcis-Iglesiente che rende merito agli investimenti portati avanti in questi anni anche in chiave turistica”.

Le nozze verranno celebrate dal sindaco Mauro Usai.

Il noto attore, regista e produttore cinematografico newyorkese ha interpretato il ruolo del detective Beau Felton nella serie TV della NBC Homicide: Life on the Street, oltre ad aver recitato in Ned Blessing: The True Story of My Life (1992), Mulholland Falls (1996) Vampires (1998), The Pandora Project (1998), Paparazzi (2004) e Grey Gardens (2009).

Ha ospitato The Daniel Baldwin Show sulla stazione radio WTLA di Siracusa dal 2017 al 2019. È stato anche presentatore della serie televisiva truTV Presents: World’s Dumbest.

