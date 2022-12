Hanno effettuato 5 transazioni in un negozio di Cagliari per un importo complessivo di 40 euro utilizzando una carta di credito scippata ad una 70enne in viale Regina Margherita.

Per questo ieri una 21enne e un 19enne entrambi di Cagliari sono stati deferiti in stato di libertà dai Carabinieri alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per i reati di ricettazione in concorso ed indebito utilizzo di carte di pagamento in concorso.

Ad incastrare i due giovani sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it