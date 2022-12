Sarà dedicato al soprano cagliaritano Carmen Melis il nuovo teatro che vedrà la luce a Cagliari nel 2023. L’annuncio è stato dato dal sovrintendente Nicola Colabianchi durante la conferenza stampa per il trentennale del Teatro Lirico.

Il Teatro Ridotto avrà 320 posti e porterà il nome dell’indimenticata cantante lirica.

1 di 5

Colabianchi non ha azzardato delle date per l’inaugurazione di quello che sarà uno spazio culturale importante per Cagliari e ospiterà “concerti di musica e opere da camera, prove, incontri”.

Ecco le parole del sovrintendente Colabianchi.

Del teatro ridotto del lirico si parla da almeno dieci anni.

Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu spiega quali sono state le difficoltà.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it