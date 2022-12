“È stato come un secondo papà per me”. Così Mara Venier ricorda il grande regista sardo Nanni Loy durante la quarta puntata di “Mi casa es tu casa”, il programma firmato e condotto su Rai 2 da Cristiano Malgioglio.

Un legame solido, affettuoso, vero, nato quando il regista difese con tutte le sue forze la nota conduttrice di “Domenica In”, all’epoca giovane attrice esordiente, a un provino davanti a un produttore che non ne voleva sapere. “È stata la prima persona a credere in me, a darmi fiducia” racconta Mara Venier. “Era un regista strepitoso, sempre impegnato. Ha sbloccato la mia timidezza e di lui ho un bellissimo ricordo”, continua la conduttrice, nata a Venezia da una famiglia umile, la madre sarta, e poche ambizioni.

Il regista sardo, però, intuì il talento nascosto di Mara Venier e le assegnò la parte da coprotagonista di Teresa Mainardi nel film “Testa o croce” (1982). Più avanti, poi, Loy scelse la conduttrice veneta per le Candid camera su Italia Uno alla fine degli anni Ottanta, garantendole un grande successo. “Mi ha insegnato tutto”, ricorda con gli occhi emozionati.

