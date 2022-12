Come richiesto quando era in vita, le ceneri di Fabian O’Neill sono state sparse sul campo di Paso de Los Toros, in Uruguay, dove aveva cominciato a tirare i primi calci al pallone, nel 1988.

L’ex giocatore del Cagliari è morto a 49 anni il giorno di Natale. Le condizioni si erano rivelate da subito molto gravi. I medici hanno tentato per ore di salvarlo, ma una volta in terapia intensiva non si è più risvegliato.

Soprannominato “Il Mago”, il fantasista ha giocato coi colori rossoblù dal 1995 al 2000, collezionando 120 gare e 20 gol. In seguito ha giocato anche con la Juventus e il Perugia. La seconda avventura al Cagliari durò pochi mesi, quindi ritornò in patria al Nacional. Si ritirò all’età di 29 anni.

Ha sofferto di cirrosi epatica, dovuta all’abuso di alcol. Da tempo attendeva un trapianto di fegato.

Durante i funerali, l’urna è stata accompagnata dai tre figli del centrocampista. Presenti anche altri familiari, amici e autorità locali.

