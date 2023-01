A partire da oggi lunedì 9 gennaio e fino alle 12 di domani martedì 10 gennaio sono previsti in Sardegna venti forti da nord ovest a partire dai settori settentrionali e i rilievi, fino a burrasca lungo le coste e i crinali. Ci saranno anche mareggiate.

A lanciare l’allerta è la Protezione Civile regionale. Un’attenuazione del maltempo si registrerà solo nella seconda parte di martedì.

Per questo il Comune di Cagliari ha pubblicato un avviso in cui sconsiglia di parcheggiare fino alle 21 della giornata odierna nelle seguenti vie: Balilla (dalla Piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere.

