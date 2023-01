Non c’è stato un Cagliari scintillante, ma estremamente concreto. È quello che chiedeva Claudio Ranieri, che nell’isola è arrivato per portare risultati.

“È una vittoria pesante. Sapevamo che la gara avrebbe presentato delle insidie, anche per questo abbiamo giocato a specchio” ha spiegato il tecnico romano. “Non penso ci sia un solo sistema vincente, ma occorre mettere a proprio agio i giocatori in base al tema della gara e per sfruttare la nostra forza”.

E sui giocatori ha solo parole d’elogio. “Tutti hanno davvero fornito l’atteggiamento che serve, ho trovato una grande disponibilità dai ragazzi. Oggi volevo vedere l’impegno e c’è stato”.

Infine un pensiero sulla gara “speciale”. “Faccio questo lavoro per le emozioni, oggi andava ripagato l’entusiasmo della gente. Sono moderatamente soddisfatto, è la prima partita del nostro cammino, sicuramente iniziare con una vittoria, guadagnare qualcosa in classifica, ti dà ottimismo e consapevolezza per continuare a lavorare”.

