Addio ad Alex Zanardi, l’atleta si è spento a 59 anni: nel 2017 fece il triathlon in Sardegna

Il mondo dello sport è in lutto: si è spento all’età di 59 anni Alex Zanardi. A darne l’annuncio è stata la famiglia, stringendosi nel silenzio dopo anni in cui il campione bolognese ha lottato con la stessa grinta che lo aveva reso un’icona globale. Zanardi non è stato solo un pilota e un paraciclista, ma un simbolo universale di speranza, capace di trasformare una tragedia personale in una straordinaria opportunità di riscatto.

Nato a Bologna, Zanardi aveva scalato le vette dell’automobilismo mondiale, approdando in Formula 1 e diventando una leggenda negli Stati Uniti nella categoria Champ Car, dove vinse due titoli mondiali. La sua carriera subì una svolta drammatica il 15 settembre 2001 sul circuito del Lausitzring, in Germania: un terribile incidente gli causò l’amputazione di entrambe le gambe. In quel momento, molti pensarono che la sua parabola sportiva fosse finita; Alex, invece, stava solo iniziando il suo secondo tempo.

Con una determinazione fuori dal comune, Zanardi abbracciò il mondo dello sport paralimpico, diventando il volto più noto del paraciclismo. I suoi successi con l’handbike restano scolpiti nella storia:

Londra 2012: Due medaglie d’oro e una d’argento.

Rio 2016: Altri due ori e un argento.

Oltre alle medaglie, Zanardi ha collezionato innumerevoli titoli mondiali, ma il suo traguardo più grande è stato quello di aver cambiato la percezione della disabilità.

Nel 2017 Zanardi partecipò al triathlon del Forte Village (Challenge Forte Village Sardinia) come uno degli atleti di maggior richiamo per l’evento, gareggiando con la handbike nella frazione ciclistica.

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