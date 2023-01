Dopo tre mesi di campionato cade il fortino del Geopalace. L’Hermaea lotta ma cede tra le mura amiche contro la lanciatissima Bsc Materials Sassuolo, capace di cogliere nell’Isola il suo settimo successo consecutivo (3-0, 28-26, 25-22, 25-20 i tre parziali).

Le aquile tavolarine, ancora prive dell’infortunata Miilen, non sono riuscite a replicare l’ottima prova offerta nell’infrasettimanale contro Cremona, cadendo sotto i colpi della forte compagine emiliana.

“Credo che oggi i parziali dei set non dicano tutto” analizza il coach dell’Hermaea Dino Guadalupi. “Nel primo set Sassuolo non è partita al suo livello, soprattutto in battuta. Quelle sono occasioni da sfruttare, invece la mia squadra si è mostrata nervosa e poca aggressiva, specie sui fondamentali di seconda linea”.

