Ancora una volta, l’Olbia non riesce ancora a fare il salto di qualità. I bianchi vengono fermati per 1-1 dal Rimini nel finale, quando i tre punti ormai sembravano in mano.

Non una gran partita quella messa in piedi dalle due squadre, con poche occasioni da una parte e dall’altra. Bisogna attendere la metà della ripresa perché il punteggio si sblocchi: il solito Ragatzu scocca un guizzo dei suoi ed è vantaggio gallurese.

A quel punto, l’Olbia tenta solo di far passare il tempo. Errore: a quattro minuti dalla fine Santini buca la difesa olbiese e batte Sposito. A quel punto non c’è più tempo per tentare l’assalto verso la vittoria.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it